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Місія МВФ почала переговори з Україною про програму кредитування

Фото: МВФ почав переговори про нову програму з Україною (imf.org)
Автор: Олександр Білоус

Місія Міжнародного валютного фонду почала обговорювати з представниками України параметри нової кредитної програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив остійний Представник МВФ у Україні Ваграм Степанян.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми, що буде підтримуватися МВФ", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Дениса Шмигаль з директором Європейського департаменту Альфредом Каммером обговорив початок перемовин щодо нової довгострокової програми МВФ.

За словами прем'єра, Україна може очікувати на загальний розмір фінансування понад 15 млрд доларів.

Раніше Шмигаль заявляв, що українська влада хоче розпочати нову програму з МВФ м вже в першому кварталі цього року. Вона буде складатися з двох частин: негайна фінансова підтримка, на яку Україна розраховує під час війни, та програми післявоєнної відбудови.

Шмигаль також говорив, що Україні у 2023 році потрібні додаткові 5 млрд доларів, щоб закрити дефіцит державного бюджету, і ця сума може надійти від МВФ.

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МВФ