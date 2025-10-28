"Місія 077": Київстар та "Повернись живим" запустили збір на зв’язок для військових

Компанія Київстар та Фонд "Повернись живим" стартували сьомий спільний проєкт з підтримки армії - "Нам тут жити: Місія 077".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії.

Мета ініціативи - зібрати 77 мільйонів гривень на зв’язок, щоб військові могли діяти більш злагоджено та ефективно. Ініціатива реалізується за інформаційної підтримки 1+1 Media.

"Надійний зв’язок дає змогу військовим швидко приймати рішення, координувати дії та рятувати життя. Як національний мобільний оператор ми добре розуміємо цінність безперервної комунікації. Тому разом із Фондом "Повернись живим" запустили новий збір, щоб забезпечити українських захисників сучасними засобами зв’язку, від яких безпосередньо залежить їхня безпека та ефективність", - коментує Олександр Комаров, СЕО Київстар.

У рамках проєкту "Нам тут жити: Місія 077" буде забезпечено надійним зв’язком чотири новостворені корпуси, які тримають оборону вздовж Північного кордону України. Військові отримають різні типи майна: для зв’язку на передніх лініях фронту, для командних пунктів, де плануватимуться операції, а також пікапи та буси для швидкої логістики.

"Зв'язок - основа керованості та бойової спроможності війська. Перехід на корпусну систему потребує повноцінної архітектури комунікації, здатної працювати в будь-яких умовах. Ми допомагаємо створити її на Півночі, забезпечуючи шість областей сучасними засобами зв’язку, мобільними пунктами та резервними каналами. Це дозволяє командуванню ефективно координувати дії, швидко реагувати на загрози й зміцнювати безпеку державного суверенітету", - говорить Тарас Чмут, директор Фонду "Повернись живим".

Як долучитися

Підтримати ініціативу "Нам тут жити: Місія 077" можна, задонативши на спецрахунок фонду та "банку" проєкту.

Абоненти передплаченого зв’язку Київстар можуть долучитися до збору, підключивши Суперсилу "Допомога ЗСУ+" - SMS або дзвінок на 88032. До 50 грн з кожної оплати тарифу Київстар передає на збір.

Київстар системно підтримує Україну. Станом на початок жовтня 2025 року, від початку повномасштабного вторгнення мобільний оператор інвестував у допомогу ЗСУ, суспільству, національні програми цифрового відновлення, безоплатні сервіси та допомогу абонентам понад 3,7 млрд грн.

Проєкт "Нам тут жити: Місія 077" стартував 27 жовтня та триватиме до досягнення повної суми збору.