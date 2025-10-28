ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Миссия 077": Киевстар и "Повернись живим" запустили сбор на связь для военных

Вторник 28 октября 2025 11:24 promo
UA EN RU
"Миссия 077": Киевстар и "Повернись живим" запустили сбор на связь для военных Фото: Киевстар и "Повернись живим" запустили сбор на связь для военных (facebook.com/kyivstar)
Автор: Илона Свиридова

Компания Киевстар и Фонд "Повернись живим" стартовали седьмой совместный проект по поддержке армии - "Нам здесь жить: Миссия 077".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Цель инициативы - собрать 77 миллионов гривен на связь, чтобы военные могли действовать более слаженно и эффективно. Инициатива реализуется при информационной поддержке 1+1 Media.

"Надежная связь позволяет военным быстро принимать решения, координировать действия и спасать жизнь. Как национальный мобильный оператор мы хорошо понимаем ценность непрерывной коммуникации. Поэтому вместе с Фондом "Повернись живим" запустили новый сбор, чтобы обеспечить украинских защитников современными средствами связи, от которых напрямую зависит их безопасность и эффективность", - комментирует Александр Комаров, СЕО Киевстар.

В рамках проекта "Нам здесь жить: Миссия 077" будет обеспечено надежной связью четыре вновь корпуса, которые держат оборону вдоль Северной границы Украины. Военные получат разные типы имущества: для связи на передних линиях фронта, для командных пунктов, где будут планироваться операции, а также пикапы и бусы для быстрой логистики.

"Связь - основа управляемости и боевой способности войска. Переход на корпусную систему требует полноценной архитектуры коммуникации, способной работать в любых условиях. Мы помогаем создать ее на Севере, обеспечивая шесть областей современными средствами связи, мобильными пунктами и резервными каналами. Это позволяет командованию эффективно координировать действия, быстро реагировать на угрозы и укреплять безопасность государственного суверенитета", - говорит Тарас Чмут, директор Фонда "Повернись живим".

Как присоединиться

Поддержать инициативу "Нам здесь жить: Миссия 077" можно донатами на спецсчет фонда и "банку" проекта.

Абоненты предоплаченной связи Киевстар могут присоединиться к сбору, подключив Суперсилу "Помощь ВСУ+" - SMS или звонок на 88032. До 50 грн с каждой оплаты тарифа Киевстар передает на сбор.

Киевстар системно поддерживает Украину. По состоянию на начало октября 2025 года, с начала полномасштабного вторжения, мобильный оператор инвестировал на помощь ВСУ, обществу, национальные программы цифрового восстановления, безоплатные сервисы и помощь абонентам более 3,7 млрд грн.

Проект "Нам здесь жить: Миссия 077" стартовал 27 октября и продлится до достижения полной суммы сбора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевстар Сбор на ВСУ
Новости
"Фламинго" и "Рута" уже применены в бою. Украина готовит серьезные пуски, - Зеленский
"Фламинго" и "Рута" уже применены в бою. Украина готовит серьезные пуски, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию