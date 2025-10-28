"Миссия 077": Киевстар и "Повернись живим" запустили сбор на связь для военных

Компания Киевстар и Фонд "Повернись живим" стартовали седьмой совместный проект по поддержке армии - "Нам здесь жить: Миссия 077".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Цель инициативы - собрать 77 миллионов гривен на связь, чтобы военные могли действовать более слаженно и эффективно. Инициатива реализуется при информационной поддержке 1+1 Media.

"Надежная связь позволяет военным быстро принимать решения, координировать действия и спасать жизнь. Как национальный мобильный оператор мы хорошо понимаем ценность непрерывной коммуникации. Поэтому вместе с Фондом "Повернись живим" запустили новый сбор, чтобы обеспечить украинских защитников современными средствами связи, от которых напрямую зависит их безопасность и эффективность", - комментирует Александр Комаров, СЕО Киевстар.

В рамках проекта "Нам здесь жить: Миссия 077" будет обеспечено надежной связью четыре вновь корпуса, которые держат оборону вдоль Северной границы Украины. Военные получат разные типы имущества: для связи на передних линиях фронта, для командных пунктов, где будут планироваться операции, а также пикапы и бусы для быстрой логистики.

"Связь - основа управляемости и боевой способности войска. Переход на корпусную систему требует полноценной архитектуры коммуникации, способной работать в любых условиях. Мы помогаем создать ее на Севере, обеспечивая шесть областей современными средствами связи, мобильными пунктами и резервными каналами. Это позволяет командованию эффективно координировать действия, быстро реагировать на угрозы и укреплять безопасность государственного суверенитета", - говорит Тарас Чмут, директор Фонда "Повернись живим".

Как присоединиться

Поддержать инициативу "Нам здесь жить: Миссия 077" можно донатами на спецсчет фонда и "банку" проекта.

Абоненты предоплаченной связи Киевстар могут присоединиться к сбору, подключив Суперсилу "Помощь ВСУ+" - SMS или звонок на 88032. До 50 грн с каждой оплаты тарифа Киевстар передает на сбор.

Киевстар системно поддерживает Украину. По состоянию на начало октября 2025 года, с начала полномасштабного вторжения, мобильный оператор инвестировал на помощь ВСУ, обществу, национальные программы цифрового восстановления, безоплатные сервисы и помощь абонентам более 3,7 млрд грн.

Проект "Нам здесь жить: Миссия 077" стартовал 27 октября и продлится до достижения полной суммы сбора.