Місце пуску "Шахедів". На мисі Чауда у Криму шириться пожежа: супутникові знімки

Нагадаємо, кримські ЗМІ повідомляли, що ввечері 25 червня у районі мису Чауда у Криму виникла пожежа. Вона супроводжувалася задимленням. Причини загоряння поки невідомі.

Варто додати, що росіяни запускають "Шахеди" по Україні не лише з Криму. Також пуски здійснюються з Краснодарського краю, Курської і Бєлгородської областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.