Место пуска "Шахедов". На мысе Чауда в Крыму распространяется пожар: спутниковые снимки

В Крыму за сутки в несколько раз увеличилась площадь пожара на мысе Чауда. Там расположены военные объекты оккупантов, в частности место пуска "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".
Издание сравнило спутниковые снимки за 25 и 26 июня. Изображения свидетельствуют, что охваченная пожаром территория значительно увеличилась, огонь уже дошел до построек на территории воинской части.
В целом площадь пожара на мысе Чауда выросла в несколько раз.
"Крым.Реалии" сообщают, что на мысе Чауда на юге Феодосийского залива находятся позиции береговой и противовоздушной обороны РФ.
Кроме того, на мысе Чауда расположен полигон оккупационных войск. Его снова открыли в 2016 году. Украинские военные отмечают, что Чауда является одним из места пусков дронов-камикадзе.
скриншот google.com/maps
Напомним, крымские СМИ сообщали, что вечером 25 июня в районе мыса Чауда в Крыму возник пожар. Он сопровождался задымлением. Причины возгорания пока не известны.
Стоит добавить, что россияне запускают "Шахеды" по Украине не только из Крыма. Также пуски осуществляются из Краснодарского края, Курской и Белгородской областей.
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