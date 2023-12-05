Мішель перервав свій візит до Китаю через погрози Орбана зірвати саміт ЄС

"Мішель, який поїхав до Китаю на перший із 2019 року особистий саміт ЄС-Китай, повернеться до Брюсселя, щоб продовжити переговори з лідерами щодо подальших дій", - йдеться в матеріалі.

Видання пише, що в листі від 4 грудня Орбан закликав Мішеля зняти переговори про вступ України з порядку денного майбутнього саміту Європейської ради.

"Я з усією повагою закликаю вас не закликати Європейську раду ухвалити рішення з цих питань у грудні, оскільки очевидна відсутність консенсусу неминуче призведе до провалу", - написав Орбан.

Мішель не може вести переговори з чиновниками ЄС із Китаю

Прем'єр Угорщини виступає категорично проти початку переговорів про вступ України до ЄС після того, як Європейська комісія схвалила початок переговорів про членство в листопаді, і пригрозив накласти вето на заплановану допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів євро.

Мішель тепер раніше повернеться з китайської столиці після першого дня зустрічей у четвер - почасти через те, що в нього немає захищеної телефонної лінії в Пекіні, щоб поговорити з лідерами ЄС так, щоб Китай їх не підслуховував.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, кілька тижнів тому Єврокомісія оприлюднила звіт. У документі вона рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до Європейського союзу. Для того, щоб вони почалися, потрібне відповідне рішення всіх країн ЄС. Це питання лідери держав-членів обговорять на саміті, який відбудеться 14-15 грудня.

У той же час Угорщина вже відкрито заявила про те, що виступає проти переговорів щодо вступу України до ЄС.

Наразі, за інформацією ЗМІ, угорський прем'єр Віктор Орбан намагається переконати голову Європейської ради Шарля Мішеля не виносити питання переговорів на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня.

Сьогодні стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон запросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зустрітися з ним у Парижі наприкінці цього тижня, щоб знайти компроміс у питанні початку переговорів про вступ України до Європейського союзу.