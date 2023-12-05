Мишель прервал свой визит в Китай из-за угроз Орбана сорвать саммит ЕС

"Мишель, который поехал в Китай на первый с 2019 года личный саммит ЕС-Китай, вернется в Брюссель, чтобы продолжить переговоры с лидерами относительно дальнейших действий", - говорится в материале.

Издание пишет, что в письме от 4 декабря Орбан призвал Мишеля снять переговоры о вступлении Украины с повестки дня предстоящего саммита Европейского совета.

"Я со всем уважением призываю вас не призывать Европейский совет принять решение по этим вопросам в декабре, поскольку очевидное отсутствие консенсуса неизбежно приведет к провалу", - написал Орбан.

Мишель не может вести переговоры с чиновниками ЕС из Китая

Премьер Венгрии выступает категорически против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС после того, как Европейская комиссия одобрила начало переговоров о членстве в ноябре, и пригрозил наложить вето на запланированную помощь Украине в размере 50 миллиардов евро.

Мишель теперь раньше вернется из китайской столицы после первого дня встреч в четверг - отчасти из-за того, что у него нет защищенной телефонной линии в Пекине, чтобы поговорить с лидерами ЕС так, чтобы Китай их не подслушивал.

Переговоры по вступлению Украины в ЕС

Напомним, несколько недель назад Еврокомиссия обнародовала отчет. В документе она рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Европейский союз. Для того, чтобы они начались, нужно соответствующее решение всех стран ЕС. Этот вопрос лидеры государств-членов обсудят на саммите, который состоится 14-15 декабря.

В то же время Венгрия уже открыто заявила о том, что выступает против переговоров по вступлению Украины в ЕС.

По информации СМИ, венгерский премьер Виктор Орбан пытается убедить главу Европейского совета Шарля Мишеля не выносить вопрос переговоров на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря.

Сегодня стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана встретиться с ним в Париже в конце этой недели, чтобы найти компромисс по вопросу начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.