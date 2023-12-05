RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мишель прервал свой визит в Китай из-за угроз Орбана сорвать саммит ЕС

Архивное фото: президент Европейского Совета Шарль Мишель (Thierry Monasse/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Европейского совета Шарль Мишель прекратит свой визит в Пекин, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает сорвать саммит лидеров ЕС, который состоится в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Мишель, который поехал в Китай на первый с 2019 года личный саммит ЕС-Китай, вернется в Брюссель, чтобы продолжить переговоры с лидерами относительно дальнейших действий", - говорится в материале.

Издание пишет, что в письме от 4 декабря Орбан призвал Мишеля снять переговоры о вступлении Украины с повестки дня предстоящего саммита Европейского совета. 

"Я со всем уважением призываю вас не призывать Европейский совет принять решение по этим вопросам в декабре, поскольку очевидное отсутствие консенсуса неизбежно приведет к провалу", - написал Орбан.

Мишель не может вести переговоры с чиновниками ЕС из Китая

Премьер Венгрии выступает категорически против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС после того, как Европейская комиссия одобрила начало переговоров о членстве в ноябре, и пригрозил наложить вето на запланированную помощь Украине в размере 50 миллиардов евро.

Мишель теперь раньше вернется из китайской столицы после первого дня встреч в четверг - отчасти из-за того, что у него нет защищенной телефонной линии в Пекине, чтобы поговорить с лидерами ЕС так, чтобы Китай их не подслушивал.

Переговоры по вступлению Украины в ЕС

Напомним, несколько недель назад Еврокомиссия обнародовала отчет. В документе она рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Европейский союз. Для того, чтобы они начались, нужно соответствующее решение всех стран ЕС. Этот вопрос лидеры государств-членов обсудят на саммите, который состоится 14-15 декабря.

В то же время Венгрия уже открыто заявила о том, что выступает против переговоров по вступлению Украины в ЕС.

По информации СМИ, венгерский премьер Виктор Орбан пытается убедить главу Европейского совета Шарля Мишеля не выносить вопрос переговоров на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря.

Сегодня стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана встретиться с ним в Париже в конце этой недели, чтобы найти компромисс по вопросу начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайВенгрияСовет ЕвропыЕвросоюзШарль МишельВиктор Орбан