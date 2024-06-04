Мішель намагається перешкодити переобранню фон дер Ляєн на пост голови Єврокомісії, - ЗМІ

Дипломати побоюються, що Мішель прагне роздобути фон дер Ляєн наприкінці їхньої дуелі президентства і багаторічного суперництва, намагаючись завадити потенційному другому терміну голови Комісії.

"Це зводить усіх з розуму, тому що його гра настільки очевидна: змусити фон дер Ляєн оступитися і мріяти про власну високу посаду", - сказав один із чиновників ЄС.

Видання зазначає, що за лаштунками війна за владу між двома вищими посадовими особами Європейського союзу розгорталася під час скасованих обідів і стратегічно продуманих заяв без протоколу.

Деякі співрозмовники видання припускають, що Мішель претендує на роль глави зовнішньополітичного відомства ЄС, змінивши на цій посаді Жозепа Борреля, з яким у нього добрі стосунки. Його стратегія полягатиме в тому, щоб відкликати глав держав наодинці, а не обговорювати вищі посади разом з усіма присутніми, що традиційно відбувається під час укладення подібних угод, кажуть деякі з них.