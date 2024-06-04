Мішель намагається перешкодити переобранню фон дер Ляєн на пост голови Єврокомісії, - ЗМІ

Президент Європейської ради Шарль Мішель нібито намагається завадити переобранню Урсули фон дер Ляєн на другий термін на пост глави Єврокомісії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Дипломати побоюються, що Мішель прагне роздобути фон дер Ляєн наприкінці їхньої дуелі президентства і багаторічного суперництва, намагаючись завадити потенційному другому терміну голови Комісії.
"Це зводить усіх з розуму, тому що його гра настільки очевидна: змусити фон дер Ляєн оступитися і мріяти про власну високу посаду", - сказав один із чиновників ЄС.
Видання зазначає, що за лаштунками війна за владу між двома вищими посадовими особами Європейського союзу розгорталася під час скасованих обідів і стратегічно продуманих заяв без протоколу.
Деякі співрозмовники видання припускають, що Мішель претендує на роль глави зовнішньополітичного відомства ЄС, змінивши на цій посаді Жозепа Борреля, з яким у нього добрі стосунки. Його стратегія полягатиме в тому, щоб відкликати глав держав наодинці, а не обговорювати вищі посади разом з усіма присутніми, що традиційно відбувається під час укладення подібних угод, кажуть деякі з них.
У Європейському союзі 6 липня розпочнуться вибори до Європарламенту. Однак Росія намагається вплинути на рішення виборців під час європейських виборів. Зокрема, Кремль використовує різні види пропаганди та спроби підкупу європейських чиновників.
Так, нещодавно президент Європарламенту Роберта Меццола попереджала, що Росія, Китай та Іран можуть поширювати дезінформацію про вибори до Європарламенту.
У свою чергу прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що вибори до Європарламенту під загрозою втручання з боку РФ.
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