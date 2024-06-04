Мишель пытается помешать переизбранию фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, - СМИ

Дипломаты опасаются, что Мишель стремится заполучить фон дер Ляйен в конце их дуэли президентства и многолетнего соперничества, пытаясь помешать потенциальному второму сроку главы Комиссии.

"Это сводит всех с ума, потому что его игра настолько очевидна: заставить фон дер Ляйен оступиться и мечтать о собственной высокой должности", - сказал один из чиновников ЕС.

Издание отмечает, что за кулисами война за власть между двумя высшими должностными лицами Европейского союза разворачивалась во время отмененных обедов и стратегически продуманных заявлений без протокола.

Некоторые собеседники издания предполагают, что Мишель претендует на роль главы внешнеполитического ведомства ЕС, сменив на этом посту Жозепа Борреля, с которым у него хорошие отношения. Его стратегия будет заключаться в том, чтобы отозвать глав государств наедине, а не обсуждать высшие должности вместе со всеми присутствующими, что традиционно происходит при заключении подобных сделок, говорят некоторые из них.