ru ua
Ср, 20 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мишель анонсировал создание трастового фонда солидарности с Украиной

Новина українською →
Киев, Среда 20 апреля 2022 21:28
Мишель анонсировал создание трастового фонда солидарности с Украиной Фото: Шарль Мишель в Киевской области (в центре) (twitter.com/CharlesMichel)
Автор: Антон Федорцив

Председатель Европейского совета Шарль Мишель после встречи с президентом Владимиром Зеленским о плане запуска трастового фонда солидарности с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на общий брифинг лидеров.

ЕС 5 мая объявит о начале работы фонда. По словам Мишеля, МВФ и другие финансовые организации также мобилизуют средства для социальных выплат Украины.

"Несколько недель назад, во время телефонного разговора, мы решили создать трастовый фонд солидарности с Украиной. Это будет донорская международная конференция с Польшей, Швецией при поддержке Еврокомиссии и всех стран-членов ЕС", – рассказал председатель Евросовета.

Ранее Мишель озвучил сроки подготовки выводов Еврокомиссии по украинской заявке на вступление в ЕС. Сейчас на уровне лидеров стран-членов идет обмен мнениями о возможном присоединении Украины.

К слову, Соединенные Штаты расширили санкции против РФ за войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Украина Совет Европы Шарль Мишель Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери