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Мішель анонсував створення трастового фонду солідарності з Україною

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Київ, Середа 20 квітня 2022 21:28
Мішель анонсував створення трастового фонду солідарності з Україною Фото: Шарль Мішель на Київщині (в центрі) (twitter.com/CharlesMichel)
Автор: Антон Федорців

Голова Європейської ради Шарль Мішель після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським про план запуску трастового фонду солідарності з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на спільний брифінг лідерів.

ЄС 5 травня оголосить про початок роботи фонду. За словами Мішеля, МВФ та інші фінансові організації також мобілізують кошти для соціальних виплат України.

"Декілька тижнів тому під час телефонної розмови ми вирішили створити трастовий фонд солідарності з Україною. Це буде донорська міжнародна конференція з Польшею, Швецією за підтримки Єврокомісії та всіх країн-членів ЄС", – розповів голова Євроради.

Раніше Мішель озвучив терміни підготовки висновків Єврокомісії щодо української заявки на вступ до ЄС. Наразі на рівні лідерів країн-членів триває обмін думок щодо можливого приєднання України.

До слова, Сполучені Штати розширили санкції проти РФ за війну проти України.

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