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Мировые цены на сырье пошли вниз, до конца года Украина значительно меньше заработает на экспорте, - эксперт

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Киев, Среда 08 сентября 2021 13:12
Мировые цены на сырье пошли вниз, до конца года Украина значительно меньше заработает на экспорте, - эксперт Фото: мировые цены на сырье пошли вниз (w-n.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Период высоких цен на сырье на мировых рынках закончился, они стремительно падают. Если власть сейчас повысит налоги для экспортеров, страна недополучит валютные поступления, а экономический рост затормозится.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Центра политического анализа Владимир Головко.

"Действительно, был рост цен на руду. Но Китай стал охлаждать спрос, а Китай - один из ключевых покупателей сырья на мировом рынке. И мы будем видеть определенное торможение экономического роста. Я думаю, что это ударит и по показателям ведущих металлургических компаний Украины" , - отметил Головко.

По его мнению, в такой период власть не должна повышать налоговое давление на экспортеров, как это предусмотрено инициированным им законопроектом 5600, где существенно увеличиваются налоги. Также эксперт напомнил, что подобная политика со стороны власти в 2008 году спровоцировала кризис в промышленности, когда предприятия оказались на грани остановки.

"Есть опыт 2008 года. Тогда тоже правительство пыталось, видя спекулятивный рост по всем показателям металлургии, через тарифы и другие средства забрать эти премии спекулятивно у наших производителей. Но уже через месяц, с августа 2008 года, началось торможение развития. А за два месяца в ноябре предприятия оказались на грани остановки. Поэтому надо вспомнить этот опыт правительства и убедиться, что не надо мыслить одним месяцем", - сказал Головко.,7

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что государство не должно спекулировать высокими ценами на сырье, так как это всегда приводит к падению инвестиций.

В то же время бывший первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что период высоких цен на руду и продукцию металлургов заканчивается, скоро отечественным предприятиям ГМК будет сложно конкурировать на мировых рынках, поэтому в таких условиях недопустимо повышать для них налоги.

Напомним, 1 июля Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение ренты на добычу железной руды.

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