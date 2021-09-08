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Світові ціни на сировину пішли вниз, до кінця року Україна значно менше заробить на експорті, - експерт

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Київ, Середа 08 вересня 2021 13:12
Світові ціни на сировину пішли вниз, до кінця року Україна значно менше заробить на експорті, - експерт Фото: світові ціни на сировину пішли вниз (w-n.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Період високих цін на сировину на світових ринках закінчився, вони стрімко падають. Якщо влада зараз підвищить податки для експортерів, країна недоотримає валютні надходження, а економічне зростання загальмується.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора Центру політичного аналізу Володимир Головко.

"Дійсно, було зростання цін на руду. Але Китай став охолоджувати попит, а Китай - один з ключових покупців сировини на світовому ринку. І ми будемо бачити певне гальмування економічного зростання. Я думаю, що це вдарить і по показникам провідних металургійних компаній України", - зазначив Головко.

На його думку, в такий період влада не повинна підвищувати податковий тиск на експортерів, як це передбачено ініційованим нею законопроектом 5600, де суттєво збільшуються податки. Також експерт нагадав, що схожа політика з боку влади у 2008 році спровокувала кризу в промисловості, коли підприємства опинились на грані зупинки.

"Є досвід 2008 року. Тоді теж уряд намагався, бачачи спекулятивне зростання по всім показникам металургії, через тарифи та інші засоби забрати ці премії спекулятивно у наших виробників. Але вже за місяць, з серпня 2008 року, почалось гальмування розвитку. А за два місяці, у листопаді підприємства, опинилися на грані зупинки. Тому треба згадати цей досвід уряду і переконатися, що не треба мислити однім місяцем", - сказав Головко.

Раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що держава не повинна спекулювати високими цінами на сировину, тому що це завжди призводить до падіння інвестицій.

Водночас екс-перший заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що період високих цін на руду і продукцію металургів закінчується, скоро вітчизняним підприємствам ГМК буде складно конкурувати на світових ринках, тож в таких умовах неприпустимо підвищувати для них податки.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін до Податкового кодексу (№5600), який передбачає підвищення ренти на видобуток залізної руди.

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