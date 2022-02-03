Мировые цены на продовольствие выросли до максимума за 11 лет

В январе 2022 года мировые цены на продовольственные товары выросли на 1,1% по сравнению с показателем декабря. Значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 135,7 пункта - максимума с апреля 2011 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Значительнее всего за прошедший месяц выросло среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО: после некоторого сокращения в декабре оно прибавило 4,2%, достигнув нового рекордного уровня. Рост затронул котировки всех основных видов растительных масел, чему способствовало увеличение цен на сырую нефть. Котировки подсолнечного масла поднялись как в результате снижения предложения, так и активного импортного спроса на международных рынках.

Среднее значение Индекса цен на молочную продукцию увеличилось на 2,4%, и, таким образом, рост этого индекса продолжается уже пятый месяц подряд.

Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в январе увеличилось незначительно и всего лишь на 0,1% превышает декабрьский показатель. За истекший месяц экспортные цены на кукурузу подскочили на 3,8%, при этом цены на пшеницу снизились на 3,1%.

Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО в январе также незначительно выросло: цены на говядину достигли пиковых значений, поскольку международный импортный спрос превысил экспортное предложение. При этом цены на баранину и мясо птицы несколько снизились в силу того, что экспортное предложение оказалось выше импортного спроса. Котировки свинины незначительно выросли.

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО по итогам января снизилось на 3,1%, это единственный подиндекс, продемонстрировавший подобное снижение.