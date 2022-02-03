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Світові ціни на продовольство зросли до максимуму за 11 років

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Четвер 03 лютого 2022 14:07
Світові ціни на продовольство зросли до максимуму за 11 років Фото: індекс цін на продовольство знаходиться на історичному максимумі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні 2022 року світові ціни на продовольчі товари зросли на 1,1% порівняно з показником грудня. Значення індексу продовольчих цін ФАО склало 135,7 пунктів - максимуму з квітня 2011 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Світові ціни на продовольство зросли до максимуму за 11 років

Найзначніше за минулий місяць зросло середнє значення індексу цін на рослинні олії ФАО: після деякого скорочення в грудні воно додало 4,2%, досягнувши нового рекордного рівня. Зростання торкнулося котирування всіх основних видів рослинних олій, чому сприяло збільшення цін на сиру нафту. Котирування соняшникової олії піднялися як в результаті зниження пропозиції, так і активного імпортного попиту на міжнародних ринках.

Середнє значення індексу цін на молочну продукцію збільшилося на 2,4%, і, таким чином, зростання цього індексу триває вже п'ятий місяць поспіль.

Середнє значення індексу цін на зернові ФАО в січні збільшилося незначно і всього лише на 0,1% перевищує Грудневий показник. За минулий місяць експортні ціни на кукурудзу підскочили на 3,8%, при цьому ціни на пшеницю знизилися на 3,1%.

Середнє значення індексу цін на м'ясо ФАО в січні також незначно зросло: ціни на яловичину досягли пікових значень, оскільки міжнародний імпортний попит перевищив експортну пропозицію. При цьому ціни на баранину і м'ясо птиці дещо знизилися в силу того, що експортна пропозиція виявилася вищою за імпортний попит. Котирування свинини незначно зросли.

Середнє значення індексу цін на цукор ФАО за підсумками січня знизилося на 3,1%, це єдиний підіндекс, який продемонстрував подібне зниження.

Нагадаємо, за даними ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН) за підсумками 2021 року середнє значення індексу продовольчих цін ФАО склало 125,7 пункту, що на 28,1% вище показника минулого року.

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