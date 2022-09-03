Світові ціни на продовольство знижуються п'ятий місяць поспіль: що подешевшало в серпні

Світові ціни на продовольство знизилися в серпні п'ятий місяць поспіль після рекордного максимуму в березні 2022 року. Але ціни на 7,9% вище, ніж роком раніше.

В серпні Індекс продовольчих цін ФАО склав 138,0 пункту, що на 1,9% нижче, ніж у липні, зафіксувавши зниження п'ятий місяць поспіль. Однак показник індексу, який відстежує щомісячні зміни світових цін на кошик продовольчих товарів, залишився на 7,9% вище, ніж у серпні 2021 року. Всі п'ять субіндексів ФАО в серпні помірно знизилися.

Індекс цін на зернові ФАО в серпні склав в середньому 145,2 пункту, що на 1,4% нижче, ніж у липні, але все ж на 11,4% вище значення серпня 2021 року. У серпні світові ціни на пшеницю впали на 5,1%, зафіксувавши зниження третій місяць, обумовлене поліпшенням перспектив виробництва, особливо в Канаді та Сполучених Штатах Америки і Російської Федерації, а також відновлення експорту з портів Чорного моря з України вперше за більш ніж п'ять місяців. Тим не менш, світові ціни на пшеницю залишилися на 10,6% вище своїх значень в серпні минулого року.

Індекс цін на рослинні олії ФАО в середньому склав 163,3 пункту в серпні, що на 3,3% менше в порівнянні з попереднім місяцем, в результаті чого значення індексу стало трохи нижче рівня минулого року.

Індекс цін на молочні продукти ФАО в серпні склав в середньому 143,5 пункту, що на 2,0% менше, ніж у липні, що означає зниження в другий місяць поспіль, але все ж на 23,5% вище його значення рік тому.

Індекс цін на м'ясо ФАО в середньому становив 122,7 пункту в серпні, що на 1,5% нижче, ніж у липні, що також стало другим поспіль місячним зниженням з рекордно високого рівня, досягнутого в червні 2022 року, але залишився на 8,2% вище свого відповідного значення рік тому.

Індекс цін на сахар ФАО в середньому склав 110,4 пункту в серпні, що на 2,1% менше, ніж у липні, що означає зниження четвертий місяць поспіль і досягнення найнижчого рівня з липня 2021 року.