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Мировые цены на продовольствие падают второй месяц подряд

Автор: Александр Белоус

В июле 2021 года мировые цены на продукты питания продолжили снижаться второй месяц подряд. Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО оказалось на 1,2% ниже по сравнению с июньским показателем, но все еще на 31,0% выше показателя за тот же период 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Как отметили в ФАО, зафиксированное в июле снижение стало результатом сокращения котировок большинства зерновых культур и растительных масел, а также молочной продукции.

Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в июле оказалось на 3,0% ниже июньских показателей, что обусловлено снижением международных цен на кукурузу на 6,0 процента по сравнению с предыдущим месяцем вследствие более высокого, чем ожидалось ранее, урожая в Аргентине и улучшения видов на урожай в США вместе с тем состояние посевов в Бразилии по-прежнему вызывает беспокойство.

Индекс цен на молочную продукцию снизился на 2,8% по сравнению с июнем, на что повлияло замедление рыночной активности в Северном полушарии из-за продолжающихся летних отпусков.

Индекс цен на растительные масла ФАО достиг пятимесячного минимума, снизившись на 1,4% по сравнению с июнем: рост цен на пальмовое масло не позволил компенсировать снижение цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масла.

В то же время значение Индекса цен на сахар ФАО в июле выросло на 1,7%, и эта тенденция продолжается уже четвертый месяц подряд.

Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО незначительно увеличилось по сравнению с июнем.

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