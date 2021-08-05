Світові ціни на продовольство падають другий місяць поспіль

Як зазначили у ФАО, зафіксоване в липні зниження стало результатом скорочення котирувань більшості зернових культур і рослинних олій, а також молочної продукції.

Середнє значення індексу цін на зернові ФАО в липні виявилося на 3,0% нижче червневих показників, що обумовлено зниженням міжнародних цін на кукурудзу на 6,0 відсотка в порівнянні з попереднім місяцем внаслідок більш високого, ніж очікувалося раніше, врожаю в Аргентині і поліпшення видів на урожай в США разом з тим стан посівів в Бразилії як і раніше викликає занепокоєння.

Індекс цін на молочну продукцію знизився на 2,8% порівняно з червнем, на що вплинуло уповільнення ринкової активності в Північній півкулі через триваючі літні відпустки.

Індекс цін на рослинні олії ФАО досяг п'ятимісячного мінімуму, знизившись на 1,4% порівняно з червнем: зростання цін на пальмову олію не дозволило компенсувати зниження цін на соєву, ріпакову та соняшникову олії.

Разом з тим значення індексу цін на цукор ФАО в липні зросло на 1,7%, і ця тенденція триває вже четвертий місяць поспіль.

Середнє значення індексу цін на м'ясо ФАО незначно збільшилося в порівнянні з червнем.