Мировые цены на продовольствие падают пятый месяц подряд после исторического максимума

Мировые цены на продовольствие снизились в июле пятый месяц подряд после рекордного максимума в марте. Но цены на 13,1% выше, чем годом ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

В июле индекс продовольственных цен ФАО составил 140,9 пунктов, что на 8,6% меньше, чем в июне. Однако показатель Индекса, который отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на корзину продовольственных товаров, остался на 13,1% выше, чем в июле 2021 года.

В июле индекс цен ФАО на растительное масло снизился на 19,2% по сравнению с июнем до минимума за 10 месяцев. Цены на подсолнечное масло заметно снизились на фоне снижения мирового спроса на импорт, несмотря логистическую сохраняющуюся неопределенность в Черноморском регионе.

Индекс цен ФАО на зерновые снизился за месяц на 11,5%, оставшись на 16,6% выше показателя июля 2021 года. Падение международных цен коснулось всех видов зерновых. Мировые цены на пшеницу снизились на 14,5%, что частично обусловлено достигнутым соглашением о разблокировании экспорта из ключевых черноморских портов. Мировые цены на фуражное зерно в июле снизились на 11,2%, а цены на кукурузу - на 10,7%.

Индекс цен ФАО на сахар снизился на 3,8% по сравнению с июнем на фоне опасений относительно перспектив спроса, вызванных ожиданиями дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики.

Индекс цен ФАО на молочную продукцию снизился на 2,5: процента по сравнению с июнем на фоне слабой торговой активности, но все равно в среднем на 25,4% превысил показатель июля 2021 года.

В июле Индекс цен ФАО на мясо также снизился на 0,5% процента по сравнению с июнем из-за снижения импортного спроса на говядину, баранину и свинину.

"Снижение цен на продовольственные товары с очень высоких уровней является позитивным сигналом, особенно с точки зрения доступа к продовольствию; однако остается много неопределенностей, включая высокие цены на удобрения, которые могут повлиять на перспективы будущего производства и средства к существованию фермеров, пессимистические перспективы мировой экономики и колебания курсов валют - все это создает серьезные проблемы для мировой продовольственной безопасности", - отметил главный экономист ФАО Максимо Тореро.