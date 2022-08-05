Світові ціни на продовольство падають п’ятий місяць поспіль після історичного максимуму

Світові ціни на продовольство знизилися в липні п'ятий місяць поспіль після рекордного максимуму в березні. Але ціни на 13,1% вище, ніж роком раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

У липні Індекс продовольчих цін ФАО становив 140,9 пунктів, що на 8,6% менше, ніж у червні. Проте показник Індексу, що відстежує щомісячні зміни світових цін на кошик продовольчих товарів, залишився на 13,1% вищим, ніж у липні 2021 року.

У липні Індекс цін ФАО на рослинну олію знизився на 19,2% у порівнянні з червнем до мінімуму за 10 місяців. Ціни на соняшникову олію помітно знизилися на тлі зниження світового попиту на імпорт, попри логістичну невизначеність, що зберігається в Чорноморському регіоні.

Індекс цін ФАО на зернові знизився за місяць на 11,5%, залишившись на 16,6% вищим за показник липня 2021 року. Падіння міжнародних цін торкнулося всіх видів зернових. Світові ціни на пшеницю знизилися на 14,5%, що частково зумовлено досягнутою угодою про розблокування експорту з ключових чорноморських портів. Світові ціни на фуражне зерно в липні знизилися на 11,2%, а ціни на кукурудзу - на 10,7%.

Індекс цін ФАО на цукор знизився на 3,8% у порівнянні з червнем на тлі побоювань щодо перспектив попиту, спричинених очікуваннями подальшого уповільнення темпів зростання світової економіки.

Індекс цін ФАО на молочну продукцію знизився на 2,5: відсотка у порівнянні з червнем на тлі слабкої торгової активності, але все одно в середньому на 25,4% перевищив показник липня 2021 року.

У липні Індекс цін ФАО на м’ясо також знизився на 0,5% відсотка у порівнянні з червнем через зниження імпортного попиту на яловичину, баранину та свинину.

"Зниження цін на продовольчі товари з дуже високих рівнів є позитивним сигналом, особливо з точки зору доступу до продовольства; проте залишається багато невизначеностей, включаючи високі ціни на добрива, які можуть вплинути на перспективи майбутнього виробництва та засоби до існування фермерів, песимістичні перспективи світової економіки та коливання курсів валют - все це створює серйозні проблеми для світової продовольчої безпеки", - зазначив головний економіст ФАО Максимо Тореро..