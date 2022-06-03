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Мировые цены на продовольствие немного снизились после скачка до исторического максимума

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Рим, Пятница 03 июня 2022 12:44
Мировые цены на продовольствие немного снизились после скачка до исторического максимума Фото: цены на продовольствие упали в мае после достижения рекорда (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Мировые цены на продовольствие снизились в мае второй месяц подряд после рекордного максимума в марте. Но цены на 22,8% выше, чем годом ранее, частично из-за российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс цен на продовольствие ФАО составил 157,4 пунктов, что на 0,6% ниже, чем в апреле.

Мировые цены на продовольствие немного снизились после скачка до исторического максимума

В то время как индексы цен на молочные продукты, сахар и растительное масло в прошлом месяце упали, индекс цен на мясо вырос до рекордно высокого уровня, а индекс зерновых вырос на 2,2%. При этом пшеница показала рост на 5,6% в месячном исчислении. В годовом исчислении цены на пшеницу выросли на 56,2%.

ФАО заявила, что цены на пшеницу резко повысились из-за объявления Индией запрета на экспорт, а также из-за снижения перспектив производства в Украине после российского вторжения.

ФАО ожидает, что мировое производство зерновых сократится в сезоне 2022/23 впервые за четыре года. Ожидается падение с рекордного уровня 2021 года на 16 млн тонн до 2,784 млрд тонн.

Согласно прогнозам, потребление зерновых в мире сократится в 2022/23 году на 0,1% по сравнению с уровнем 2021/22 года до 2,788 млрд тонн - первое сокращение за 20 лет.

Напомним, базовый индикатор мировых цен на продовольствие вырос в марте на 12,6%, достигнув исторического максимума. Индекс цен на продовольствие ФАО составил 159,3 пунктов, что на 33,6% выше, чем в марте 2021 года.

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