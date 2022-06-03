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Світові ціни на продовольство трохи знизилися після стрибка до історичного максимуму

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Рим, П'ятниця 03 червня 2022 12:44
Світові ціни на продовольство трохи знизилися після стрибка до історичного максимуму Фото: ціни на продовольство впали в травні після досягнення рекорду (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Світові ціни на продовольство знизилися в травні другий місяць поспіль після рекордного максимуму в березні. Але ціни на 22,8% вище, ніж роком раніше, частково через російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Індекс цін на продовольство ФАО склав 157,4 пунктів, що на 0,6% нижче, ніж у квітні.

Світові ціни на продовольство трохи знизилися після стрибка до історичного максимуму

У той час як індекси цін на молочні продукти, цукор і рослинне масло минулого місяця впали, індекс цін на м'ясо виріс до рекордно високого рівня, а індекс зернових виріс на 2,2%. При цьому пшениця показала зростання на 5,6% в місячному численні. У річному обчисленні ціни на пшеницю зросли на 56,2%.

ФАО заявила, що ціни на пшеницю різко підвищилися через оголошення Індією заборони на експорт, а також через зниження перспектив виробництва в Україні після російського вторгнення.

ФАО очікує, що світове виробництво зернових скоротиться в сезоні 2022/23 вперше за чотири роки. Очікується падіння з рекордного рівня 2021 року на 16 млн тонн до 2,784 млрд тонн.

Згідно з прогнозами, споживання зернових у світі скоротиться у 2022/23 році на 0,1% в порівнянні з рівнем 2021/22 року до 2,788 млрд тонн - перше скорочення за 20 років.

Нагадаємо, базовий індикатор світових цін на продовольство виріс у березні на 12,6%, досягнувши історичного максимуму. Індекс цін на продовольство ФАО склав 159,3 пунктів, що на 33,6% вище, ніж у березні 2021 року.

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Ціни на продукти цены на мясо
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