Мировые цены на продовольствие за год выросли более чем на 3%

Индекс продовольственных цен ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) в сентябре 2019 года вырос по сравнению с сентябрем прошлого года на 3,3% до 170 пунктов. Об этом сообщается на сайте организации.

При этом по сравнению с августом текущего года цены остались примерно на том же уровне.

Как отметили в ФАО, в сентябре резко упали цены на сахар, однако это падение было почти полностью компенсировано ростом цен на растительные масла и мясо. Индекс цен на молочную продукцию снизился незначительно, а индекс по зерновым оставался стабильным.

В сентябре среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило 157,6 пункта, что практически соответствует показателю августа и на 3,9% (6,4 пункта) ниже показателя сентября 2018 года.

Однако динамика цен основных зерновых культур была разнонаправленной. Цены на пшеницу в сентябре повысились в условиях активной торговли, хотя они по-прежнему были значительно ниже (на 11%) цен того же периода прошлого года, чему способствовали в целом оптимистические прогнозы предложения. Котировки кукурузы, напротив, снизились по сравнению с прошлым месяцем, поскольку мировые цены продолжали падать под влиянием больших объемов экспортного предложения со стороны стран-экспортеров как Южного, так и Северного полушария, подчеркнули эксперты ФАО.

Индекс продовольственных цен ФАО - это показатель изменения за месяц международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров (зерновые, растительные масла, молочную продукцию, мясо и сахар). Индекс рассчитывается на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп, взвешенных с учетом среднего показателя доли каждой группы в экспорте.

Напомним, по данным Национального банка Украины, в сентябре 2019 года ситуация на мировых товарных рынках для украинских экспортеров ухудшилась. В частности, в связи с негативными ожиданиями замедлялся мировой спрос, что привело к снижению мировых цен на товары, преобладающие в украинском экспорте, в частности, сталь и зерновые.

Отметим, в апреле Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. По данным прогноза, замедление внешнего спроса и мировой торговли приведет к сдерживанию роста цен на украинский экспорт. В результате мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров, выраженная Индексом мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРІ), останется на прогнозном горизонте близкой к текущей.