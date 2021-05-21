Мировые цены на нефть снижаются: что стало причиной

Цены на нефть в пятницу 21 мая, снижаются четвертый день подряд. Инвесторы ожидают возобновления поставок иранской сырой нефти после того, как официальные лица заявили, что Иран и мировые державы добились прогресса в переговорах по возобновлению ядерной сделки 2015 года.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,1% до 65,06 долларов на нефть WTI - на 0,1% до 62,02 долларов за баррель к 11:40 по киевскому времени.

За неделю оба контракта подешевели на 5%, что станет самым большим падением с марта после того, как президент Ирана заявил, что Соединенные Штаты готовы отменить санкции в отношении нефтяного, банковского и судоходного секторов его страны.

Иран и мировые державы с апреля ведут переговоры о возобновлении сделки, и официальный представитель Европейского Союза, ведущий обсуждения, заявил в среду, что уверен, что соглашение будет достигнуто.

"Похоже, что был достигнут значительный прогресс в продолжающихся ядерных переговорах в Вене, и около 1 миллиона баррелей в день дополнительных иранских баррелей, похоже, потенциально могут попасть на рынок во второй половине этого года", - написала Хелима Крофт из RBC Capital Markets.

Тем не менее, инвесторы по-прежнему с оптимизмом смотрят на восстановление спроса на топливо этим летом, поскольку программы вакцинации в Европе и США позволят путешествовать большему количеству людей, хотя рост числа случаев заболевания в некоторых частях Азии может повлиять на потребление в этом регионе.

По словам аналитиков JPMorgan, ставки на опционы на цены на нефть выше 100 долларов для контракта на нефть марки Brent в декабре 2021 года резко выросли после неожиданно сильных данных по инфляции в США на прошлой неделе, при этом открытый интерес по заявкам на покупку нефти в мае почти утроился. По прогнозам банка, цена на нефть марки Brent на конец 2021 года составит 74 доллара.

Британский банк Barclays заявил в пятницу, что постепенное восстановление спроса на нефть в основном идет по плану. Банк ожидает, что в этом году цены на нефть марки Brent и WTI в среднем составят 66 долларов за баррель и 62 доллара за баррель соответственно.