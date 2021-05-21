Світові ціни на нафту знижуються: що стало причиною

Ціни на нафту у п'ятницю 21 травня, знижуються четвертий день поспіль. Інвестори очікують відновлення поставок іранської сирої нафти після того, як офіційні особи заявили, що Іран і світові держави домоглися прогресу в переговорах з відновлення ядерної угоди 2015 року.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,1% до 65,06 доларів на нафту WTI - на 0,1% до 62,02 доларів за барель до 11:40 за київським часом.

За тиждень обидва контракти подешевшали на 5%, що стане найбільшим падінням з березня після того, як президент Ірану заявив, що Сполучені Штати готові скасувати санкції щодо нафтового, банківського і судноплавного секторів його країни.

Іран і світові держави з квітня ведуть переговори про відновлення угоди, і офіційний представник Європейського Союзу, ведучий обговорення, заявив у середу, що впевнений, що угода буде досягнута.

"Схоже, що був досягнутий значний прогрес в триваючих ядерних переговорах у Відні, і близько 1 мільйона барелів на день додаткових іранських барелів, схоже, потенційно можуть потрапити на ринок у другій половині цього року", - написала Хеліма Крофт з RBC Capital Markets.

Тим не менш, інвестори все ще оптимістично дивляться на відновлення попиту на паливо цього літа, оскільки програми вакцинації в Європі та США дозволять подорожувати більшій кількості людей, хоча зростання кількості випадків захворювання в деяких частинах Азії може вплинути на споживання в цьому регіоні.

За словами аналітиків JPMorgan, ставки на опціони на ціни на нафту вище 100 доларів для контракту на нафту марки Brent в грудні 2021 року різко зросли після несподівано сильних даних по інфляції в США минулого тижня, при цьому відкритий інтерес за заявками на покупку нафти в травні майже потроївся. За прогнозами банку, ціна на нафту марки Brent на кінець 2021 року складе 74 долари.

Британський банк Barclays заявив у п'ятницю, що поступове відновлення попиту на нафту в основному йде за планом. Банк очікує, що в цьому році ціни на нафту марки Brent і WTI в середньому складуть 66 доларів за барель і 62 долари за барель відповідно.