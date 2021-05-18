Цена нефти Brent превысила 70 долларов впервые за два месяца

Цены на нефть продолжили рост во вторник, 18 мая. Надежды на устойчивое восстановление спроса на топливо после открытия экономик США и Европы компенсировали опасения по поводу распространения случаев COVID-19 в Азии.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,9%, до 70,11 долларов за баррель к 10.40 по киевскому времени. Цены на Brent превысили уровень в 70 долларов впервые с 15 марта. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,9%, до 66,97 доллара за баррель. Оба контракта выросли в понедельник более чем на 1%.

"За успехом стоит растущий оптимизм по поводу значительного восстановления объемов бензина и других видов топлива в США и Европе в свете ослабления различных ограничений, связанных с пандемией", - сказал Чиоки Чен, главный аналитик Sunward Trading.

"Есть опасения по поводу распространения инфекционных заболеваний в Азии, но это будет решено в ближайшее время по мере распространения вакцины", - добавил он, прогнозируя, что в конце этого месяца цены на нефть марки Brent будут приближаться к отметке 75 долларов за баррель.

К концу июня президент США Джо Байден отправит за границу не менее 20 млн доз вакцины против COVID-19, что станет первым случаем, когда Соединенные Штаты делятся вакцинами, разрешенными для внутреннего использования.

Британская экономика открылась в понедельник, предоставив 65 миллионам человек степень свободы после четырехмесячной изоляции от COVID-19. С увеличением количества вакцинаций Франция и Испания ослабили ограничения, а Португалия и Нидерланды разрешили поездки.

В Соединенных Штатах штат Нью-Йорк больше не будет требовать маски в большинстве общественных мест для людей, полностью вакцинированных от COVID-19 со среды, и другие регионы также открывают свои экономики.

В Азии, напротив, Сингапур сообщил о самом высоком числе местных инфекций за несколько месяцев, а на Тайване наблюдался всплеск случаев заражения, и обе страны восстановили меры изоляции.

Согласно предварительным данным, в Индии, которая больше всего пострадала от пандемии, внутренние продажи бензина и дизельного топлива государственными нефтеперерабатывающими предприятиями в первой половине мая упали на одну пятую по сравнению с месяцем ранее, поскольку локдаун ударил по промышленной деятельности и потреблению.