Мировые цены на нефть прекратили рост: что стало причиной

На волатильных торгах августовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,1%, до 121,32 долларов. Американская нефть марки WTI с поставкой в июле подорожала на 0,1%, до 119,08 долларов.

Растущая инфляция заставила инвесторов и нефтяных трейдеров готовиться к крупному шагу ФРС на этой неделе - повышению процентной ставки на 75 базисных пунктов, что станет самым большим повышением процентной ставки в США за 28 лет.

"Агрессивно-ястребиный сигнал от ФРС (США) может усилить опасения по поводу глобальной рецессии, что может снизить спрос на энергетическом рынке", - сказала Леона Лю, аналитик сингапурской DailyFX.

По ее словам, если сегодня вечером ФРС объявит о повышении на 75 базисных пунктов, цены на нефть могут заметно ослабнуть по отношению к доллару в краткосрочной перспективе, поскольку ястребиная ФРС может подтолкнуть инвесторов к притоку инвестиций в доллар-убежище и ударить по чувствительным к риску активам, таким как нефть.

В своем ежемесячном отчете Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) придерживается своего прогноза о том, что мировой спрос на нефть превысит допандемический уровень в 2022 году.