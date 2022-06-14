Мировые цены на нефть снижаются из-за опасений экономического спада

Цены на нефть немного снизились во вторник, 14 июня. Опасения, что спрос на топливо пострадает из-за возможной рецессии и новых ограничений на COVID-19 в Китае, перевесили дефицит мировых запасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 0,2%, до 122,02 долларов за баррель. Американская нефть WTI упала на 0,2% до 120,71 долларов за баррель.

"Дискуссии в нефтяном комплексе по-прежнему вращаются вокруг снижения добычи в Ливии, а также Китая, продолжающего вводить меры для замедления распространения COVID, и опасений по поводу того, что глобальная рецессия приведет к падению спроса", - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

В Китае вспышка COVID-19 в баре в Пекине вызвала опасения по поводу новой фазы блокировок как раз в тот момент, когда ограничения были ослаблены, а спрос на топливо, как ожидается, укрепится.

Цены на нефть могут столкнуться с еще большим давлением, если Федеральная резервная система США удивит рынки более высоким, чем ожидалось, повышением процентной ставки, считает аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Потери были ограничены глобальными поставками, на которые влияет падение экспорта из Ливии на фоне политического кризиса, а Россия сталкивается с запретами на свою нефть из-за войны против Украины.

Аналитики ANZ Research процитировали министра нефти Ливии Мохамеда Ауна, заявившего, что добыча в стране упала до 100 тысяч баррелей в сутки с 1,2 млн баррелей в сутки в прошлом году.

Рынок будет ждать еженедельных данных о запасах нефти в США от Американского института нефти во вторник и Управления энергетической информации США в среду, чтобы понять, насколько ограниченными остаются запасы нефти и топлива.