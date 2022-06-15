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Світові ціни на нафту припинили зростання: що стало причиною

Фото: ціни на нафту припинили зростання (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту трохи зросли в середу, 15 червня, відновившись після втрат на початку сесії. Ціни коливаються на тлі побоювань з приводу попиту на паливо і економіки в цілому напередодні очікуваного значного підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На волатильних торгах серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,1%, до 121,32 доларів. Американська нафта марки WTI з поставкою в липні подорожчала на 0,1%, до 119,08 доларів.

Зростаюча інфляція змусила інвесторів і нафтових трейдерів готуватися до великого кроку ФРС на цьому тижні - підвищення процентної ставки на 75 базисних пунктів, що стане найбільшим підвищенням процентної ставки в США за 28 років.

"Агресивно-яструбиний сигнал від ФРС (США) може посилити побоювання з приводу глобальної рецесії, що може знизити попит на енергетичному ринку", - сказала Леона Лю, аналітик сінгапурської DailyFX.

За її словами, якщо сьогодні ввечері ФРС оголосить про підвищення на 75 базисних пунктів, ціни на нафту можуть помітно ослабнути по відношенню до долара в короткостроковій перспективі, оскільки яструбина ФРС може підштовхнути інвесторів до припливу інвестицій в Долар-притулок і вдарити по чутливих до ризику активів, таких як нафта.

У своєму щомісячному звіті Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) дотримується свого прогнозу про те, що світовий попит на нафту перевищить допандемічний рівень в 2022 році.

Нагадавши, ціни на нафту трохи знизилися у вівторок, 14 червня. Побоювання, що попит на паливо постраждає через можливу рецесію і нові обмеження на COVID-19 в Китаї, переважили дефіцит світових запасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

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Нафта