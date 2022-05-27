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Мировые цены на нефть достигли двухмесячного максимума

Добыча нефти (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Цены на сырую нефть марки Brent поднялась в четверг до самого высокого уровня с конца марта. На фоне ожидаемого нефтяного эмбарго в отношении России цены за день выросли на 2,8% и достигли 117,25 доллара за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Цены на нефть пока остаются значительно ниже недавнего пика, установленного в марте во время первоначального шока после вторжения России в Украину. В начале марта цена на нефть марки Brent достигла максимума в 139,13 доллара за баррель.

Стоит напомнить, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не сможет достичь соглашения об эмбарго на нефть на предстоящем саммите.

Кроме того, 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что не хочет рассматривать вопрос эмбарго на саммите, пока его страна не получит финансовые гарантии.

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НефтьВторжение России в УкраинуРоссийская Федерация