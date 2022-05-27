Світові ціни на нафту досягли двомісячного максимуму

Ціни на сиру нафту марки Brent піднялася в четвер до найвищого рівня з кінця березня. На тлі очікуваного нафтового ембарго щодо Росії ціни за день зросли на 2,8% і досягли 117,25 долара за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Ціни на нафту поки залишаються значно нижче недавнього піка, встановленого в березні під час початкового шоку після вторгнення Росії в Україну. На початку березня ціна на нафту марки Brent досягла максимуму в 139,13 долара за барель.

Варто нагадати, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що ЄС не зможе досягти угоди про ембарго на нафту на майбутньому саміті.

Крім того, 24 травня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазначив, що не хоче розглядати питання ембарго на саміті, поки його країна не отримає фінансові гарантії.

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