Мировые рынки снижаются после очередного обвала в США

Финансовые рынки снижаются в четверг, 12 марта, находясь под давлением после падания американского фондового рынка. Об этом сообщает агентство Reuters.

Негативное влияние на рынки оказало выступление президента США Дональда Трампа, который запретил поездки из Европы, чтобы остановить распространение коронавируса, что может привести к еще большим сбоям в торговле и мировой экономике.

Инвесторы также разочарованы отсутствием значительных мер в плане Трампа по борьбе с пандемией коронавируса, что побудило трейдеров сделать ставку на дальнейшее агрессивное смягчение со стороны Федерального резерва.

Фьючерсы на Euro Stoxx 50 упали на 8,3% до самого низкого уровня с середины 2016 года.

Фьючерсы на S&P 500 упали на 4,9% на торгах в Азии на следующий день после того, как S&P 500 потерял 4,89% и находится на грани выхода на территорию медвежьего рынка, определяемый как падение на 20% из последнего пика.

Широкий индикатор мировых акций MSCI показывает похожую динамику, упав на 19,2% от своего рекордного пика, достигнутого всего месяц назад.

Японский Nikkei рухнул на 4,4% до минимума, который в последний раз наблюдался почти три года назад, в то время как индекс MSCI по азиатско-тихоокеанским акциям за пределами Японии упал на 4,7%.

Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что Соединенные Штаты приостановят все поездки из Европы, кроме Великобритании, в Соединенные Штаты на 30 дней. Тем не менее, Трамп сказал, что ограничения не повлияют на торговлю. Он также объявил о некоторых других шагах, в том числе поручении Казначейству отложить налоговые платежи для предприятий, пострадавших от вируса.

"Для тех, кто надеялся на меры с целью компенсировать вероятное падение потребления, это было разочарованием, - сказал Хироказу Кабея, главный глобальный стратег-аналитик Daiwa Securities. Не было слов о снижении налога на заработную плату".

Инвесторы беспокоятся о том, какое влияние может оказать экономическая политика мировую экономику, учитывая широко распространенные ограничения в повседневной жизни, поездках и сбоях в работе предприятий.

Напомним, президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о введении новых ограничений на поездки из Европы, чтобы бороться с распространением коронавируса.

Отметим, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.