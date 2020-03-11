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Американский фондовый рынок перешел к падению

Новости » Экономика     11.03.2020 - 15:58
Американский фондовый рынок перешел к падению
Фото: Dow Jones (dowjones.com)

Индексы снизились  более чем на 2% после роста накануне

Американские фондовые индексы падаютна 2% на открытии торгов в среду, 11 марта, поскольку инвесторы скептически отнеслись к плану стимулирования президента Дональда Трампа по борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 413,53 пункта, или 1,65%, при открытии до 24 604,63, а S&P 500 открылся снижением на 56,63 пункта, или 1,96%, на уровне 2825,60. Индекс Nasdaq Composite упал на 208,01 пункта, или на 2,49%, до 8 136,25 на открытии торгов.

Напомним, американский фондовый рынок восстановился во вторник, 10 марта, на надеждах на меры стимулирования со стороны правительств. Индексы выросли почти на 5% на следующий день после падения почти на 8%. Индекс Dow Jones вырос на 4,89% до 25.018,16 пункта, S&P 500 - на 4,94% до 2.882,23 пункта, а Nasdaq - на 4,95% до 8.344,25 пункта.

Инвесторы надеются на меры стимулирования со стороны властей. Частности, ожидается, что Федрезерв на следующей неделе снизит процентные ставки как минимум на половину процентного пункта.

Как сообщало РБК-Украина, Банк Англии в среду, 11 марта, снизил ключевую ставку с 0,75% до 0,25% для защиты британской экономики от последствий вспышки коронавируса.

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