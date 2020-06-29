Мировые корпорации бойкотируют Facebook: Цукерберг теряет миллиарды долларов

Мировые корпорации устроили бойкот компании Facebook, из-за "недостаточной борьбы с фейками и риторикой ненависти" в социальной сети. Корпорации поддержали кампанию Антидиффамационной лиги (ADL) с призывом "Stop Hate for Profit".

Об этом сообщает The Verge.

Призыв ADL сократить расходы на рекламу в соцсети Facebook уже поддержали более 90 мировых корпораций.

В частности, по данным The Verge и Bloomberg, о бойкоте соцсети заявили компании Starbucks Corp., PepsiCo Inc., Diageo Plc, Patagonia, Ben & jerry's, а также Verizon.

Кроме того, корпорации Coca-Cola Co и Unilever, среди брендов которой Lipton, Dove и Calve, решили прекратить рекламу и в других соцсетях, кроме Facebook. Как заявила Unilever по меньшей мере до конца года ее рекламы не будет в Facebook, Instagram и Twitter.

После заявления Unilever акции компании Facebook упали на 8,3%, а ее основатель Марк Цукерберг за день потерял 7,2 млрд долларов.

Отметим, бойкот Facebook связан с тем, что в начале июня соцсеть отказалась удалять сообщение американского президента Дональда Трампа о массовых протестах в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Напомним, что отказ от удаления поста Трампа основатель Facebook объяснил политикой компании.

В то же время, Twitter удалил провокационный пост Трампа о протестах в США, чем вызвал сильное возмущение у американского президента.