Світові корпорації бойкотують Facebook: Цукерберг втрачає мільярди доларів

Світові корпорації влаштували бойкот компанії Facebook, через "недостатню боротьбу з фейками та мовою ненависті" у соціальній мережі. Корпорації підтримали кампанію Антидифамаційної ліги (ADL) з закликом "Stop Hate for Profit".

Про це повідомляє The Verge.

Заклик ADL скоротити витрати на рекламу у соцмережі Facebook вже підтримали щонайменше 90 світових корпорацій.

Зокрема, за даними The Verge та Bloomberg, про бойкот соцмережі заявили компанії Starbucks Corp., PepsiCo Inc., Diageo Plc, Patagonia, Ben & Jerry’s, а також Verizon.

Крім того, корпорації Coca-Cola Co та Unilever, серед брендів якої Lipton, Dove та Calve, вирішили припинити рекламу й в інших соцмережах, окрім Facebook. Як заявила Unilever, щонайменше до кінця року її реклами не буде у Facebook, Instagram та Twitter.

Після заяви Unilever акції компанії Facebook впали на 8,3%, а її засновник Марк Цукерберг за день втратив 7,2 млрд доларів.

Зазначимо, бойкот Facebook пов'язаний з тим, що напочатку червня соцмережа відмовилася видаляти допис американського президента Дональда Трампа про масові протести у Сполучених Штатах, які спалахнули після вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда.

Нагадаємо, що відмову від видалення допису Трампа засновник Facebook пояснив політикою компанії.

Водночас, Twitter видалив провокативний допис Трампа про протести в США, чим викликав сильне обурення в американського президента.