Світові компанії йдуть з Росії - їх майже 200: опубліковано список
Через широкомасштабне російське вторгнення в Україну світові бренди продовжують покидати ринок РФ. Таких компаній вже майже 200.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МЗС.
Зокрема, серед них : Shell, Lufthansa, Airbus (енергетика, авіа); Mercedes-Benz, BMW, Skoda Auto a.s, Audi (машинобудівна галузь), Bolt, Google Pay, Mastercard і Visa, Western Union (фінанси, юридичний центр, логістика), Adidas, Puma, Nike, Netflix, Disney (товари та розваги), Apple, Spotify, Microsoft (технологічна галузь).
Повний перелік компаній, які відмовилися співпрацювати з РФ подано в інфографіці:
Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну світові компанії почали масово йти з російського ринку.
Так, 10 березня Глобальна мережа ресторанів швидкого харчування Burger King вирішила призупинити підтримку російської мережі, а Формула-1 вирішила обірвати всі зв'язки з РФ.
Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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