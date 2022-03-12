ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Світові компанії йдуть з Росії - їх майже 200: опубліковано список

Новость на русском →
Київ, Субота 12 березня 2022 18:22
Світові компанії йдуть з Росії - їх майже 200: опубліковано список Фото: майже 200 світових компаній покинули російський ринок (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Через широкомасштабне російське вторгнення в Україну світові бренди продовжують покидати ринок РФ. Таких компаній вже майже 200.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МЗС.

Зокрема, серед них : Shell, Lufthansa, Airbus (енергетика, авіа); Mercedes-Benz, BMW, Skoda Auto a.s, Audi (машинобудівна галузь), Bolt, Google Pay, Mastercard і Visa, Western Union (фінанси, юридичний центр, логістика), Adidas, Puma, Nike, Netflix, Disney (товари та розваги), Apple, Spotify, Microsoft (технологічна галузь).

Повний перелік компаній, які відмовилися співпрацювати з РФ подано в інфографіці:

Світові компанії йдуть з Росії - їх майже 200: опубліковано список

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну світові компанії почали масово йти з російського ринку.

Так, 10 березня Глобальна мережа ресторанів швидкого харчування Burger King вирішила призупинити підтримку російської мережі, а Формула-1 вирішила обірвати всі зв'язки з РФ.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції Санкції проти Росії Війна Росії проти України
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть