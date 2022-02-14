Мировые фондовые рынки падают из-за угрозы вторжения России в Украину

Европейский фондовый индекс STOXX 600 упал на 2,5%, фьючерсы на Уолл-стрит упали на 0,6%, государственные облигации Украины по понятным причинам вызывают наибольшую тревогу и снизились на 10%.

Соединенные Штаты в воскресенье заявили, что Россия может создать неожиданный предлог для нападения и подтвердили обязательство защищать "каждый дюйм" территории НАТО.

Токийский Nikkei за ночь в Азии упал более чем на 2,2%, в то время как падение евро оставило его на уровне 1,1345 доллара.

Широкий индекс мировых акций MSCI снизился на 0,8%, хотя конфликт был не единственным источником настроений. Рынки падают, так как тревожно высокие показатели инфляции в США вызвали слухи о том, что Федеральная резервная система может повысить ставки на целых 50 базисных пунктов в марте.

Падение евро на 0,3% до 1,1317 доллара подняло индекс доллара до 96,258. Доллар также вырос до 77,15 рубля после роста на 2,9% в пятницу. Золото подешевело до 1852 долларов за унцию после роста на 1,6% в пятницу.