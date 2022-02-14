Світові фондові ринки падають через загрозу вторгнення Росії в Україну

Європейський фондовий індекс STOXX 600 впав на 2,5%, ф'ючерси на Уолл-стріт впали на 0,6%, державні облігації України зі зрозумілих причин викликають найбільшу тривогу і знизилися на 10%.

Сполучені Штати в неділю заявили, що Росія може створити несподіваний привід для нападу і підтвердили зобов'язання захищати "кожен дюйм" території НАТО.

Токійський Nikkei за ніч в Азії впав більш ніж на 2,2%, в той час як падіння євро залишило його на рівні 1,1345 долара.

Широкий індекс світових акцій MSCI знизився на 0,8%, хоча конфлікт був не єдиним джерелом настроїв. Ринки падають, оскільки тривожно високі показники інфляції в США викликали чутки про те, що Федеральна резервна система може підвищити ставки на цілих 50 базисних пунктів у березні.

Падіння євро на 0,3% до 1,1317 долара підняло індекс долара до 96,258. Долар також виріс до 77,15 рубля після зростання на 2,9% в п'ятницю. Золото подешевшало до 1852 доларів за унцію після зростання на 1,6% в п'ятницю.