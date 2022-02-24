Мировые финансовые рынки обвалились после нападения Путина на Украину

Атаки произошли после резкого заявления президента России Владимира Путина в четверг. Путин призвал украинских солдат немедленно сложить оружие. Путин также санкционировал специальные военные операции на украинском Донбассе.

В столице Украины Киеве перед рассветом было слышно несколько взрывов после первоначальной серии звуков, похожих на артиллерийский огонь, вскоре после того, как Россия объявила о военной операции.

Широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии упал более чем на 3,2%, австралийские акции более чем на 3%, а китайские голубые фишки снизился на 1,3%.

"Рынок всегда пытался оценить, остановятся ли они на Донбассе, и совершенно очевидно, что они движутся в сторону Киева, что всегда было одним из худших сценариев, потому что впереди у нас долгая ночь, чтобы понять, насколько это плохо, и какие санкции вводятся, потому что теперь должен быть новый раунд санкций против Путина и российского правительства", - сказал Крис Уэстон, руководитель отдела исследований в Pepperstone.

Фьючерсы на нефть марки Brent, которые колебались между резкими взлетами и падениями в среду, подскочили более чем на 3,5% и преодолели отметку в 100 долларов за баррель в четверг впервые с сентября 2014 года. Фьючерсы на нефть WTI подскочили на 4,6% до 96,22 доллара за баррель, самого высокого уровня с августа 2014 года.

Спотовое золото подскочило более чем на 1,7%, достигнув самого высокого уровня с начала января 2021 года.

Российский рубль вырос на 3% до 84 гривен, а на Московской бирже приостановили торги из-за обвала индексов.