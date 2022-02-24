Світові фінансові ринки обвалилися після нападу Путіна на Україну

Атаки відбулися після різкої заяви президента Росії Володимира Путіна в четвер. Путін закликав українських солдатів негайно скласти зброю. Путін також санкціонував спеціальні військові операції на українському Донбасі.

У столиці України Києві перед світанком було чутно кілька вибухів після первісної серії звуків, схожих на артилерійський вогонь, незабаром після того, як Росія оголосила про військову операцію.

Широкий індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії впав більш ніж на 3,2%, австралійські акції більш ніж на 3%, а Китайські блакитні фішки знизився на 1,3%.

"Ринок завжди намагався оцінити, чи зупиняться вони на Донбасі, і цілком очевидно, що вони рухаються в бік Києва, що завжди було одним з найгірших сценаріїв, тому що попереду у нас довга ніч, щоб зрозуміти, наскільки це погано, і які санкції вводяться, тому що тепер повинен бути новий раунд санкцій проти Путіна і російського уряду", - сказав Кріс Вестон, керівник відділу досліджень в Pepperstone.

Ф'ючерси на нафту марки Brent, які коливалися між різкими злетами і падіннями в середу, підскочили більш ніж на 3,5% і подолали позначку в 100 доларів за барель в четвер вперше з вересня 2014 року. Ф'ючерси на нафту WTI підскочили на 4,6% до 96,22 долара за барель, найвищого рівня з серпня 2014 року.

Спотове золото підскочило більш ніж на 1,7%, досягнувши найвищого рівня з початку січня 2021 року.

Російський рубль виріс на 3% до 84 гривень, а на Московській біржі призупинили торги через обвал індексів.