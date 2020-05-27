ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мировой туризм в этом году упадет на 70%, - ООН

Новости » Общество     27.05.2020 - 21:15
Мировой туризм в этом году упадет на 70%, - ООН
Фото: туристический поселок в Греции (freepik.com)

В предыдущие кризисные ситуации в мире наблюдался спад на 10-20%

Глава Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили заявил, что в этом году глобальный туризм сократится на 70% по сравнению с прошлым годом. При этом он прогнозирует, что туризм будет восстанавливаться сначала в Европе.

Об этом сообщает CNN.

По его словам, предыдущие глобальные кризисные ситуации привели к снижению туризма на 10-20%, но пандемия коронавируса усугубила ситуацию.

"Этим летом все больше людей будут ездить по суше, а не по воздуху. Сельский туризм в горах, а не на пляжах, может принести пользу... Мы ожидаем возобновления международных рейсов начиная с сентября, если к тому времени вирус окажется под контролем", - сказал Пололикашвили на пресс-конференции в Мадриде.

Отмечается, что в конце апреля организация провела исследование, которое показало, что 100% из 217 туристических направлений во всем мире были труднодоступны в плане транспорта из-за пандемии коронавируса.

Пололикашвили также добавил, что Европа рассматривается в качестве модели для подражания, поскольку она исторически является наиболее посещаемым регионом и наиболее подготовленным в плане здравоохранения.

По его словам, так называемые "зеленые коридоры" в регионе, которые продемонстрировали низкий уровень заражения коронавирусом, могут стать первым шагом к возобновлению международного туризма.

Напомним, ранее Португалия, Испания, Черногория, Греция, Турция, Австралия и ряд других стран объявили, что начнут принимать туристов. При этом в каждой из стран свои требования и даты, когда туристический сезон начнется.

Кроме того, ЕС обнародовал план по спасению экономик на 750 млрд евро.

Согласно плану, больший объем помощи также предоставят более южным странам блока, поскольку они во многом зависят от туризма, который сейчас приостановлен.

Также РБК-Украина писало, что власти в Одесской области летом ожидают до 5 млн туристов из-за закрытых границ, а регион будет 100% туристическим центром Украины.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ООНтуризм
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь