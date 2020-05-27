Мировой туризм в этом году упадет на 70%, - ООН

Фото: туристический поселок в Греции (freepik.com)

В предыдущие кризисные ситуации в мире наблюдался спад на 10-20%

Глава Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили заявил, что в этом году глобальный туризм сократится на 70% по сравнению с прошлым годом. При этом он прогнозирует, что туризм будет восстанавливаться сначала в Европе.

Об этом сообщает CNN.

По его словам, предыдущие глобальные кризисные ситуации привели к снижению туризма на 10-20%, но пандемия коронавируса усугубила ситуацию.

"Этим летом все больше людей будут ездить по суше, а не по воздуху. Сельский туризм в горах, а не на пляжах, может принести пользу... Мы ожидаем возобновления международных рейсов начиная с сентября, если к тому времени вирус окажется под контролем", - сказал Пололикашвили на пресс-конференции в Мадриде.

Отмечается, что в конце апреля организация провела исследование, которое показало, что 100% из 217 туристических направлений во всем мире были труднодоступны в плане транспорта из-за пандемии коронавируса.

Пололикашвили также добавил, что Европа рассматривается в качестве модели для подражания, поскольку она исторически является наиболее посещаемым регионом и наиболее подготовленным в плане здравоохранения.

По его словам, так называемые "зеленые коридоры" в регионе, которые продемонстрировали низкий уровень заражения коронавирусом, могут стать первым шагом к возобновлению международного туризма.

Напомним, ранее Португалия, Испания, Черногория, Греция, Турция, Австралия и ряд других стран объявили, что начнут принимать туристов. При этом в каждой из стран свои требования и даты, когда туристический сезон начнется.

Кроме того, ЕС обнародовал план по спасению экономик на 750 млрд евро.

Согласно плану, больший объем помощи также предоставят более южным странам блока, поскольку они во многом зависят от туризма, который сейчас приостановлен.

Также РБК-Украина писало, что власти в Одесской области летом ожидают до 5 млн туристов из-за закрытых границ, а регион будет 100% туристическим центром Украины.

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Автор: Максим Зайченко