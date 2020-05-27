Світовий туризм цьогоріч році впаде на 70%, - ООН

Фото: туристичний селище в Греції (freepik.com)

У попередні кризові ситуації у світі спостерігався спад на 10-20%

Глава Всесвітньої туристської організації ООН Зураб Пололікашвілі заявив, що в цьому році глобальний туризм скоротиться на 70% у порівнянні з минулим роком. При цьому він прогнозує, що туризм буде відновлюватися спочатку в Європі.

Про це повідомляє CNN.

За його словами, попередні глобальні кризові ситуації призвели до зниження туризму на 10-20%, але пандемія коронавірусу погіршила ситуацію.

"Цього літа все більше людей будуть їздити по суші, а не по повітрю. Сільський туризм у горах, а не на пляжах, може принести користь... Ми очікуємо відновлення міжнародних рейсів починаючи з вересня, якщо до того часу вірус буде під контролем", - сказав Пололікашвілі на прес-конференції в Мадриді.

Зазначається, що в кінці квітня організація провела дослідження, яке показало, що 100% із 217 туристичних напрямків у всьому світі були важкодоступні у плані транспорту через пандемію коронавірусу.

Пололікашвілі також додав, що Європа розглядається в якості моделі для наслідування, оскільки вона історично є найбільш відвідуваним регіоном і найбільш підготовленим в плані здоров'я.

За його словами, так звані "зелені коридори" в регіоні, які продемонстрували низький рівень зараження коронавірусом, можуть стати першим кроком до відновлення міжнародного туризму.

Нагадаємо, раніше Португалія, Іспанія, Чорногорія, Греція, Туреччина, Австралія і ряд інших країн оголосили, що почнуть приймати туристів. При цьому в кожній з країн свої вимоги й дати, коли туристичний сезон розпочнеться.

Крім того, ЄС оприлюднив план з порятунку економік на 750 млрд євро.

Згідно з планом, більший обсяг допомоги також нададуть більш південним країнам блоку, оскільки вони багато в чому залежать від туризму, який зараз призупинено.

Також РБК-Україна писало, що влада в Одеській області влітку очікують до 5 млн туристів через закриті кордони, а регіон буде 100% туристичним центром України.

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Автор: Максим Зайченко