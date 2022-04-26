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Мировой рынок продовольствия в шаге от ценового кризиса. Зеленский рассказал, как избежать

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Киев, Вторник 26 апреля 2022 22:37
Мировой рынок продовольствия в шаге от ценового кризиса. Зеленский рассказал, как избежать Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за развязанной Россией войны мировой рынок продовольствия находится в шаге от масштабного кризиса. Глава государства отметил, что его можно избежать, если усилить давление на Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Рынок продовольствия из-за войны России против Украины находится в шаге от масштабного ценового кризиса", - сказал Зеленский.

По его словам, избежать масштабного кризиса на рынке продовольствия можно только одним путем: усилить сотрудничество и давить на России, чтобы она отказалась от войны в Украине.

Напомним, российские оккупанты пытаются спровоцировать продовольственный кризис на юге Украины. Захватчики похищают зерно у фермеров и вывозят его в оккупированный Крым.

Отметим, Всемирный банк спрогнозировал рекордные цены на продовольствие в мире из-за войны в Украине.

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