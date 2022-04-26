Світовий ринок продовольства за крок від цінової кризи. Зеленський розповів, як уникнути

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через розв'язану Росією війну світовий ринок продовольства знаходиться за крок від масштабної кризи. Глава держави зазначив, що його можна уникнути, якщо посилити тиск на Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського .

За його словами, уникнути масштабної кризи на ринку продовольства можна тільки одним шляхом: посилити співпрацю і тиснути на Росії, щоб вона відмовилася від війни в Україні.

"Ринок продовольства через війну Росії проти України знаходиться за крок від масштабної цінової кризи", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Російські окупанти намагаються спровокувати продовольчу кризу на півдні України. Загарбники викрадають зерно у фермерів і вивозять його в окупований Крим.

Відзначимо, Світовий банк спрогнозував рекордні ціни на продовольство у світі через війну в Україні.

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