На мировом рынке "Мотор Сич" практически не представлена, - Трескунов

"Мотор Сич производит двигатели исключительно для самолетов и вертолетов советского и первых лет постсоветского периода, что играет не в пользу предприятия. Завод исторически обслуживает моторы на вертолеты Ми-8, самолеты "ЯК-42", линейку еще летающих АН, тогда как на современном рынке моторостроения предприятие практически не представлено.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал авиационный эксперт, учредитель и партнер консалтинговой компании ТОВ "Авиаплан" Евгений Трескунов.

По его словам, в нынешнем состоянии запорожское предприятия попросту не в силах конкурировать с западными производителями.

"Конкуренция сильная. Двигатели от разных производителей периодически друг друга сменяют "на крыле" для очередного поколения или модификации самолетов. И это стимулирует их к постоянному технологическому развитию, созданию новых, более совершенных поколений силовых агрегатов. Сегодня выпускаются двигатели V-го поколения, в которых учтены высочайшие экологические характеристики в совокупности с экономическими (минимальный расход топлива + максимальная тяга + более длительный срок эксплуатации и межремонтный ресурс)", - говорит Трескунов.

Он добавил, что все, производимые сегодня двигатели IV и V поколений, согласно обещаниям их производителей, имеют первые плановые капремонты минимум через 8 лет, а некоторые - 9 лет от начала эксплуатации. А запорожские двигатели, произведенные за последние 20 лет, еще ни разу не налетали те часы и циклы, характерные для западных двигателей.

"Если же им дать те налеты как у западных аналогов, то до планового капитального ремонта они пролетают максимум 2-3 года. Безусловно, это больно бьет по кошельку авиаперевозчиков и им уже неинтересны такие двигатели", - отмечает авиаэксперт.

Следующие принципиальные нюансы, которые также нивелируют привлекательность продукции "Мотор Сичи" - отсутствие конкурентного сервиса техобслуживания и рынка запасных частей.

"В мире существует более 1000 организаций, которые проведут капремонты двигателей того же Airbus или Boeing в разных модификациях. Когда мы пытались донести до "Мотор Сичи" свои доводы, что авиакомпания считает все эти расходы и потери, то они лишь пожали плечами и дали "гениальную" рекомендацию купить у них запасной двигатель. Но, запасной новый двигатель в международной практике – очень дорогое удовольствие. Соответственно авиакомпании, эксплуатируя западные двигатели, всегда имеют выбор по их дальнейшему обслуживанию и замене. Западные производители и множество поставщиков на вторичном рынке совокупно гарантируют доставку нужной запчасти в течение 6-24 часов. Ничего подобного "Мотор Сич" и "Антонов" предложить сегодня не могут ни по двигателям, ни по самолетам. Основная причина: нет налаженного серийного производства, следовательно, и нет производства и доступности запасных частей", - подчеркнул Трескунов.

Все это, по мнению эксперта, привело к тому, что кроме "Антонова", в тесной кооперации с которым работала "Мотор Сич", среди современных коммерческих самолетостроителей у запорожского предприятия партнеров нет.

"Это, в свою очередь, сказалось на мировоззрении "Мотор Сичи", а именно - требованиях к их продукции, философии технического обслуживания и так далее. Разумеется, покупатели не хотят брать сегодня те же АН с запорожскими двигателями. Сам самолет покупать готовы, но с другими моторами", - отмечает эксперт.

Трескунов убежден, для успешного развития "Мотор Сич" нуждается в инвесторе, который сможет в корне пересмотреть экономическую политику предприятия и грамотно сопоставить его возможности с современными требованиями рынка.

По его мнению, DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского, который достиг договоренности с китайской Skyrizon о совместном инвестировании в "Мотор Сич", может стать таким толчком в развитии компании и ее инвестиционной привлекательности.

Как известно, группа китайских инвесторов еще в 2016 приобрела корпоративные права предприятия. Накануне Beijing Xinwei Technology Group в рамках раскрытия существенной информации о своей деятельности сообщила на Шанхайской фондовой бирже, что ее "дочка" Beijing Skyrizon и украинская группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского вместе с ее аффилированными компаниями подали 4 августа новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич".

Совет директоров компании Skyrizon, обладающий большим пакетом акций ПАО "Мотор Сич", надеется, что здравый смысл вокруг предприятия победит, и ограничения на осуществление деятельности в Украине будут сняты.

В свою очередь, владелец и президент DCH Александр Ярославский призвал прекратить препятствовать законным акционерам компании "Мотор Сич" распоряжаться своей собственностью. В противном случае инвесторы пойдут в международный арбитраж, помешает украинской инвестиционной привлекательности и станет причиной охлаждения отношений с крупнейшим торговым партнером.