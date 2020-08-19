На світовому ринку "Мотор Січ" практично не представлена, - Трєскунов

"Мотор Січ виробляє двигуни виключно для літаків і вертольотів радянського і перших років пострадянського періоду, що грає не на користь підприємству. Завод історично обслуговує двигуни на вертольоти Мі-8, літаки "ЯК-42", лінійку ще літаючих АН, тоді як на сучасному ринку моторобудування підприємство практично не представлено.

Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів авіаційний експерт, засновник і партнер консалтингової компанії ТОВ "Авіаплан" Євген Трєскунов.

За його словами, в нинішньому стані запорізьке підприємство просто не в змозі конкурувати з західними виробниками.

"Сильна конкуренція. Двигуни від різних виробників періодично змінюють один одного "на крилі" для чергового покоління або модифікації літаків. І це стимулює їх до постійного технологічного розвитку, створення нових, більш досконалих поколінь силових агрегатів. Сьогодні випускаються двигуни V-го покоління, в яких враховані високі екологічні характеристики в сукупності з економічними (мінімальна витрата палива + максимальна тяга + більш тривалий термін експлуатації та міжремонтний ресурс)", - говорить Трєскунов.

Він додав, що всі, хто виробляє сьогодні двигуни IV і V поколінь, згідно з обіцянками їх виробників, мають перші планові капремонти мінімум через 8 років, а деякі – 9 років від початку експлуатації. А запорізькі двигуни, вироблені за останні 20 років, ще жодного разу не налітали ті годинник і цикли, характерні для західних двигунів.

"Якщо ж їм дати ті нальоти як у західних аналогів, то до планового капітального ремонту вони пролітають максимум 2-3 роки. Безумовно, це боляче б'є по гаманцю авіаперевізників і їм вже нецікаві такі двигуни", - зазначає авіаексперт.

Наступні принципові нюанси, які також нівелюють привабливість продукції "Мотор Січі" - відсутність конкурентного сервісу техобслуговування і ринку запасних частин.

"У світі існує понад 1000 організацій, які проведуть капремонти двигунів того ж Airbus або Boeing в різних модифікаціях. Коли ми намагалися донести до "Мотор Січі" свої доводи, що авіакомпанія вважає всі ці витрати й втрати, то вони лише знизали плечима і дали "геніальну" рекомендацію купити у них запасний двигун. Але, запасний новий двигун в міжнародній практиці – дуже дороге задоволення. Відповідно авіакомпанії, експлуатуючи західні двигуни, завжди мають вибір щодо їх подальшого обслуговування і заміни. Західні виробники та багато постачальників на вторинному ринку сукупно гарантують доставку потрібної запчастини протягом 6-24 годин. Нічого подібного "Мотор Січ" і "Антонов" запропонувати сьогодні не можуть ні по двигунам, ні по літаках. Основна причина: немає налагодженого серійного виробництва, отже, і немає виробництва і доступності запасних частин", - підкреслив Трєскунов.

Все це, на думку експерта, призвело до того, що крім "Антонова", в тісній кооперації з яким працювала "Мотор Січ", серед сучасних комерційних літакобудівників у запорізького підприємства партнерів немає.

"Це, своєю чергою, позначилося на світогляді "Мотор Січі", а саме - вимоги до їх продукції, філософії технічного обслуговування і так далі. Зрозуміло, покупці не хочуть сьогодні брати ті ж АН з запорізькими двигунами. Сам літак купувати готові, але з іншими моторами", - відзначає експерт.

Трєскунов переконаний, що для успішного розвитку "Мотор Січ" потребує інвестора, який зможе докорінно переглянути економічну політику підприємства і грамотно зіставити його можливості з сучасними вимогами ринку.

На його думку, DCH харківського бізнесмена Олександра Ярославського, який досяг домовленості з китайською Skyrizon про спільне інвестування "Мотор Січ", може стати таким поштовхом у розвитку компанії та її інвестиційної привабливості.

Як відомо, група китайських інвесторів ще у 2016 придбала корпоративні права підприємства. Напередодні Beijing Xinwei Technology Group в рамках розкриття суттєвої інформації про своєї діяльності повідомила на Шанхайській фондовій біржі, що її "дочка" Beijing Skyrizon і українська група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського разом з її афілійованими компаніями подали 4 серпня нову заяву в Антимонопольний комітет України (АМКУ) про купівлю акцій "Мотор Січ".

Рада директорів компанії Skyrizon, що володіє великим пакетом акцій ПАТ "Мотор Січ", сподівається, що здоровий глузд навколо підприємства переможе, і обмеження на здійснення діяльності в Україні будуть зняті.

Своєю чергою, власник і президент DCH Олександр Ярославський закликав припинити перешкоджати законним акціонерам компанії "Мотор Січ" розпоряджатися своєю власністю. В іншому випадку інвестори підуть у міжнародний арбітраж, що завадить українській інвестиційній привабливості й стане причиною охолодження відносин з найбільшим торговельним партнером.