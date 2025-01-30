Meta виплатить Трампу 25 млн доларів, - CNN

У середу, 29 січня, президент США Дональд Трамп підписав мирову угоду з Meta. Згідно з угодою, компанія виплатить близько 25 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами джерела видання, 22 млн доларів підуть у фонд для майбутньої президентської бібліотеки Трампа, а решта суми - на гонорари адвокатам та іншим позивачам.
CNN уточнює, що угоду було укладено після того, як Марк Цукерберг намагався увійти в довіру до Трампа після його перемоги на виборах 2024 року. Зокрема, бізнесмен пожертвував 1 млн доларів на інавгурацію нового президента, а потім був присутній на ній разом із членами Кабінету міністрів. Також Цукерберг пом'якшив нові правила модерації контенту у Facebook, Instagram і Threads, відмовившись від партнерства зі сторонніми групами з перевірки фактів.
Видання нагадує, що Трамп подав позов проти Meta після того, як Meta призупинила дію його облікового запису у зв'язку зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в липні 2024 року компанія Meta зняла обмеження з облікових записів Трампа в соцмережах Facebook та Instagram. Це було пов'язано з наближенням президентських виборів у США.
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