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Meta виплатить Трампу 25 млн доларів, - CNN

Фото: кошти підуть на бібліотеку Трампа (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

У середу, 29 січня, президент США Дональд Трамп підписав мирову угоду з Meta. Згідно з угодою, компанія виплатить близько 25 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами джерела видання, 22 млн доларів підуть у фонд для майбутньої президентської бібліотеки Трампа, а решта суми - на гонорари адвокатам та іншим позивачам.

CNN уточнює, що угоду було укладено після того, як Марк Цукерберг намагався увійти в довіру до Трампа після його перемоги на виборах 2024 року. Зокрема, бізнесмен пожертвував 1 млн доларів на інавгурацію нового президента, а потім був присутній на ній разом із членами Кабінету міністрів. Також Цукерберг пом'якшив нові правила модерації контенту у Facebook, Instagram і Threads, відмовившись від партнерства зі сторонніми групами з перевірки фактів.

Видання нагадує, що Трамп подав позов проти Meta після того, як Meta призупинила дію його облікового запису у зв'язку зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в липні 2024 року компанія Meta зняла обмеження з облікових записів Трампа в соцмережах Facebook та Instagram. Це було пов'язано з наближенням президентських виборів у США.

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