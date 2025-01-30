Meta выплатит Трампу 25 млн долларов, - CNN

В среду, 29 января, президент США Дональд Трамп подписал мировое соглашение с Meta. Согласно договору, компания выплатит около 25 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам источника издания, 22 млн долларов пойдут в фонд для будущей президентской библиотеки Трампа, а остальная сумма на гонорары адвокатам и другим истцам.
CNN уточняет, что соглашение было заключено после того, как Марк Цукерберг пытался войти в доверие к Трампу после его победы на выборах 2024 года. В частности, бизнесмен пожертвовав 1 млн долларов на инаугурацию нового президента, а затем присутствовал на ней вместе с членами Кабинета министров. Также Цукерберг смягчил новые правила модерации контента в Facebook, Instagram и Threads, отказавшись от партнерства со сторонними группами по проверке фактов.
Издание напоминает, что Трамп подал иск против Meta после того, как Meta приостановила действие его аккаунта в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года..
Ранее РБК-Украина сообщало, что в июле 2024 года компания Meta сняла ограничения с учетных записей Трампа в соцсетях Facebook и Instagram. Это было связано с приближением президентских выборов в США.
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