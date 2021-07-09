Миротворцы ООН в Мали подорвались на мине: ранены несколько человек

В Мали автомобиль миротворцев ООН подорвался на мине возле поселка Диалло в регионе Мопти. По предварительным данным, ранения получили 7 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на миссию ООН в Мали (МИНУСМА).

Отмечается, что взрыв произошел во время патрулирования миротворцами ООН района Мопти. Мина сработала, когда автомобиль с "голубыми касками" проезжал по дороге возле поселка Диалло.

Пострадали по меньшей мере семь миротворцев. По данным местных СМИ, трое военнослужащих получили серьезные ранения.

В сообщениях не указывается, в контингент какой страны входят раненые миротворцы.