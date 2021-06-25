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Миротворцы ООН в Мали подверглись атаке заминированного автомобиля: ранены более 10 человек

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Бамако, Пятница 25 июня 2021 15:53
Миротворцы ООН в Мали подверглись атаке заминированного автомобиля: ранены более 10 человек Фото: в Мали миротворцев ООН атаковали с помощью заминированного автомобиля (twitter.com/un_minusma)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате нападения боевиков на северо-востоке Мали ранения получили 15 миротворцев ООН. Их базу атаковали с использованием заминированного автомобиля. Ранения получили 15 "голубых касок".

Об этом сообщила миссия ООН в Мали (МИНУСМА).

"Этим утром временная оперативная база сил МИНУСМА возле деревни Ишагара в коммуне Таркинт, регион Гао, стала целью атаки заминированного автомобиля", - говорится в сообщении.

В организации отметили, что в результате атаки ранения получили 15 миротворцев. Их эвакуируют в безопасное место. Миссия ООН в Мали осудила нападение и пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.

Отметим, сегодня, 25 июня, издание Spiegel сообщило о нападении на немецких солдат, которые входят в миссию ООН в Мали. В результате атаки ранения получили 10 военнослужащих Бундесвера, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Наиболее тяжелораненых вывозят на лечение в Германию.

Напомним, 21 французские военные подверглись нападению в Мали с использованием заминированного автомобиля. Сообщалось о большом количестве раненых. Точное их число не уточнялось.

Мали - государство в Западной Африке. Северо-западная часть страны контролируется исламистами из связанной с "Аль-Каидой" группировками "Ансар-ад-Дин". В этом регионе было провозглашено непризнанное государство Азавад.

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