Миротворцы ООН в Мали подверглись атаке заминированного автомобиля: ранены более 10 человек

В результате нападения боевиков на северо-востоке Мали ранения получили 15 миротворцев ООН. Их базу атаковали с использованием заминированного автомобиля. Ранения получили 15 "голубых касок".

Об этом сообщила миссия ООН в Мали (МИНУСМА).

"Этим утром временная оперативная база сил МИНУСМА возле деревни Ишагара в коммуне Таркинт, регион Гао, стала целью атаки заминированного автомобиля", - говорится в сообщении.

В организации отметили, что в результате атаки ранения получили 15 миротворцев. Их эвакуируют в безопасное место. Миссия ООН в Мали осудила нападение и пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.

Отметим, сегодня, 25 июня, издание Spiegel сообщило о нападении на немецких солдат, которые входят в миссию ООН в Мали. В результате атаки ранения получили 10 военнослужащих Бундесвера, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Наиболее тяжелораненых вывозят на лечение в Германию.